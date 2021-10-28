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Aresliler, Ironman olmak için yarışacak

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Aresliler, Ironman olmak için yarışacak
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Türkiye Antalya’da gerçekleşecek Half Ironman yarışına ülkemizden Ares triatletleri de katılıyor. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu parkurlarından oluşacak “Ironman 70.3 Türkiye” yarışı Pazar günü gerçekleştirilecek. Ares Spor Kulübü triatletleri Hüseyin Arhan, Ayşa Küçükakça, Kemal Elektrikçi, Buğra Korahan, Erkan Uyar, Görkem Bulunç, Utku Şakir ve Serkan Benzinci Ironman 70.3 Dünya Şampiyonasına 50 slot (katılım bileti) verecek zorlu yarışmada önce finiş görmek, sonrasında ise en iyi zamana imza atmak için mücadele edecekler. Sporcular ülkemizden ayrıldılar.
 
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