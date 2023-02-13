banner913
banner885
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
12 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
13 0
 
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
86 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
33 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
28 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
28 0
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
45 0
banner915

Ares City Run ertelendi

banner476

Ares Spor Kulübü “26 Şubat’ta yapmayı planladığımız Ares City Run yol koşusunu erteleme kararı aldık” açıklaması yapıldı

banner825
Ares City Run ertelendi
Ares Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl 26 Şubat’ta yapılması planlanan Ares City Run organizasyonunun ertelendiği duyuruldu.
Kulüp tarafından konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre birçok ili etkilediği gibi hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak içinde bulunduğumuz durumu da göz önünde bulundurarak 26 Şubat’ta yapmayı planladığımız Ares City Run yol koşusunu erteleme kararı aldık. Gelişmeleri ve kayıt yaptıran sporcuların kayıt transfer sürecini, ilerleyen günlerde aktaracağız.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.