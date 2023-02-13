Ares City Run ertelendi

Ares Spor Kulübü “26 Şubat’ta yapmayı planladığımız Ares City Run yol koşusunu erteleme kararı aldık” açıklaması yapıldı

Ares Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl 26 Şubat’ta yapılması planlanan Ares City Run organizasyonunun ertelendiği duyuruldu.

Kulüp tarafından konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre birçok ili etkilediği gibi hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak içinde bulunduğumuz durumu da göz önünde bulundurarak 26 Şubat’ta yapmayı planladığımız Ares City Run yol koşusunu erteleme kararı aldık. Gelişmeleri ve kayıt yaptıran sporcuların kayıt transfer sürecini, ilerleyen günlerde aktaracağız.

