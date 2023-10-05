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29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu yapılıyor

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29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu yapılıyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen “29 Ekim GAÜ Cumhuriyet Yol Koşusu”, 29 Ekim Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında her yıl düzenlenen yarış 5 kilometre mesafede yapılacak. GAÜ’de yer alacak yarışmanın göğüs numaraları yarış günü 09.00 – 09.45 saatleri arası start yerine dağıtılacak.
Yarışmada erkekler ve kadınlarda genel klasmanın yanı sıra 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü yaş kategorileri derecelendirilecek. Yarışmaya son başvuru tarihinin 27 Ekim Cuma saat 17.00 olduğu açıklanırken, yarışmaya katılmak isteyenlerin KKTC Atletizm Federasyonu Facebook sayfasındaki kayıt linkinden başvuru yapabilecekleri duyuruldu.
 
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