1. Orhan Demircan Atmalar Kupası tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve ülke atletizmine önemli katkıları bulunan Orhan Demircan anısına Atmalar Kupası düzenledi.

Bugün (30 Nisan Cumartesi) Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yapılan 1. Orhan Demircan Atmalar Kupası saat 10.00’da başlarken U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde yarışmalar disk, gülle ve cirit atma branşlarındayapıldı.

Aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Nurullah İvak Atmalar Kupası için seçme niteliği de taşıyan yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

1. Orhan Demircan Atmalar Kupası’nda oluşan dereceler şu şekilde:



ERKEKLER GÜLLE ATMA

U16

1. Mustafa Akargöl (ŞTO) 10.55

2. Ömer Tuzluca (ŞTO) 7.64



U18

1. TsistanAikSild 16.30

2. Kemal Bilgehan (NKL) 12.31

3. AlfredZaaio 9.49



U20

1. Tezer Tayanç (KL) 10.95

2. Tolga Sağır (HSİK) 9.76



Büyükler

1. Doğuş Tüm 11.05

Halil Samani 10.68



ERKEKLER DİSK ATMA

U18

1. Tristan Ak Sild 38.30



U20

1. Tezer Tayanç (KL) 34.15

2. Tolga Sağır (HSİK) 26.36



Büyükler

1. Halil Samani 30.92



ERKEKLER CİRİT ATMA

U16

1. Ali Kardeşoğlu (ŞTO) 26.31

2. Mustafa Çınar Akargöl (ŞTO) 26.80

3. Ömer Tuzluca (ŞTO) 15.12



U18

1. TristanAikSild 55.00

2. AlfredZaaio 34.80

3. Süleyman Aral Bozkırlı (TMK) 31.60



U20

1. Ahmet Gürsen (KL) 37.93

2. Özdaş Tüm (KL) 35.96



Büyükler

1. Adem Çavuşoğlu (Ferdi) 52.08

2. Bencan Tok (Ferdi) 28.75



KADINLAR GÜLLE ATMA

U16

1. Hazal Aki (KL) 7.25

2. Kardelen Tekiner (KL) 7.17

3. Azra Aki (ŞTO) 6.97



U18

1. GreteBarot 8.23

2. Elif Lilik (KL) 7.77

3. LuciePastyrikova 6.87



Büyükler

1. KadiKaart 10.17



KADINLAR DİSK ATMA

U16

1. Kardelen Tekiner (KL) 17.25



U18

1. LucieHastyrikova 18.28

2. GreteBarot 13.94



Büyükler

1. KadiKaart 34.73

2. Zahra Demircan (KL) 24.92



KADINLAR CİRİT ATMA

U16

1. Nehir Aydın (KL) 23.78

2. Melissa Küpeli (ŞTO) 20.65

3. Azra Aki (ŞTO) 14.70



U18

1. Grete Barot 37.00

2. Lucie Hastyrikova 28.92



Büyükler

1. Kadi Kaart 43.05

