Potada yarınki maçlar NEU RA’ya alındı Potada yarınki maçlar NEU RA’ya alındı

Atatürk Spor Salonu bu hafta Müzik Şenliği nedeniyle Basketbol maçlarına kapatılması nedeniyle maçlar Güzelyurt’ta alındı. Ligde 14 Nisan Pazartesi akşamından itibaren Kılıf & Kılfı Erkekler Ligi’nde Gönyeli KoopBank – Base Basketbol ve Soyer Aksu – Çetinkaya maçları Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 16 Nisan Çarşamba akşamı Girne’nin iki takımı Base Basketbol – Akdeniz Spor Birliği karşılaşması da Güzelyurt Spor Salonu’nda mücadele edecekler ve ilk devre tamamlanmış olacak. Ligde ikinci devre 17 Nisan Perşembe akşamı Çetinkaya – Cortado Adaspor ve Soyer Aksu – Caesar Larnaka Gençler Birliği maçları ile başlayacak. İki maç da Güzelyurt Spor Salonu’nda olacak. 19 Nisan cumartesdi akşamı ise Gönyeli KoopBank – Caesar Larnaka Gençler Birliği kozlarını Güzelyurt Spor Salonu’nda paylaşacaklar.