Atatürk Spor Salonu bu hafta Müzik Şenliği nedeniyle Basketbol maçlarına kapatılması nedeniyle maçlar Güzelyurt’ta alındı. Ligde 14 Nisan Pazartesi akşamından itibaren Kılıf & Kılfı Erkekler Ligi’nde Gönyeli KoopBank – Base Basketbol ve Soyer Aksu – Çetinkaya maçları Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 16 Nisan Çarşamba akşamı Girne’nin iki takımı Base Basketbol – Akdeniz Spor Birliği karşılaşması da Güzelyurt Spor Salonu’nda mücadele edecekler ve ilk devre tamamlanmış olacak. Ligde ikinci devre 17 Nisan Perşembe akşamı Çetinkaya – Cortado Adaspor ve Soyer Aksu – Caesar Larnaka Gençler Birliği maçları ile başlayacak. İki maç da Güzelyurt Spor Salonu’nda olacak. 19 Nisan cumartesdi akşamı ise Gönyeli KoopBank – Caesar Larnaka Gençler Birliği kozlarını Güzelyurt Spor Salonu’nda paylaşacaklar.