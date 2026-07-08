KKTC Badminton Federasyonu Ana sponsorlara, Milli Takım forma sponsorlarına ve Air Badminton tesisindeki sahaya reklam veren sponsor firmalara katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Sponsor firmaları Air Badminton tesisinde ağırlayan Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu ve Başkan Fırat Deniz, sporun sponsorlarla daha güçlü daha değerli, daha renkli ve daha anlamlı olduğunu belirterek sponsor firmalara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Badminton sporunun son yıllardaki başarısında sponsorlarımızın çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, her desteğin çocukların başarılarını artırdığını belirten Başkan Deniz, “sponsorlarımızın bu anlamdaki katkıları çok değerli” dedi.