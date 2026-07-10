Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4-5 Temmuz 2026 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Kamuran Ertürk (Yeşiltepe Ilgaz SD)

2 Maç: Atakan Zubi (Saka), Ferdi Çelik (Mutluyaka), Sarper Karmaner (Dağyolu)

1 Maç: Ferhat Çakar (Kumyalı SK), Hasan Avşar (Bafra SK), İbrahim Yazıcı (Boğaziçi SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Zaifoğlu (Bostancı Bağcıl SK)

2 Maç: Berkan Canatan (Çayönü SK), Salih Özdemirtaş (Lefkoşa SKD)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Alperen Kürşat Özdinç (Akova Vuda TÇB), Buğra Gökalp (Yedikonuk SK), Sertan Bulut (Boğaziçi SK), Tugay Yavuz (Korkuteli GD), Ümit Yılmaz (Ali Can Gül SAD)