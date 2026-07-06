Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 4. Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası başladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10 takımın mücadele ettiği turnuvanın açılış maçı, Atatürk Spor Salonu’nda Polis Özel Harekat Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Açılış seremonisinin ardından turnuvanın başlama vuruşunu Polis Genel Müdürü Ali Adalıer yaptı.

Turnuvada grup maçları bugün, yarın ve çarşamba günü oynanacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise perşembe günü gerçekleştirilecek.