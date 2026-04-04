Hakemler: Hakan Ünal, Rıdvan Çetinkaya, Volkan İzmirli

Aslanköy: Tolga Nergiz, Recep Arkol, Bünyamin Ayaz, Sinan Öğüt, Samet Akrep, Ali Akbulut, Ahmet Faik Tatlıses, İbrahim Çıdamlı, Ahmet Kuşaf, Sadık Balarabe, Hasan Celil Evren

Türk Ocağı: Hüseyin Erkan Tutuş, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil Karadal, Mustafa Ercan, Mehmet Kuşcu, Yunus Dilöz, Cevdet Gürsel Alıcı, Cenk Cengiz, Yusuf Akbulut, Ali Avcısoyu

Goller: 32’ Samet Akrep, 84’ İbrahim Çıdamlı (p) (Aslanköy), 65’ Ali Avcısoyu (Türk Ocağı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 25. Hafta maçında Aslanköy, Türk Ocağı Limasol’u konuk etti.

Şenol Stadının mükemmel zemininde oynanan Aslanköy – Türk Ocağı Limasol maçını Hakan Ünal yönetti.

Her 2 takımın da güzel futbol oynadıkları maçın ilk devresinde 1 topu direkten dönen Aslanköy, Türk Ocağı Limasol karşısında ilk devreyi Samet’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

Türk Ocağı Limasol ikinci devreye hızlı başlarken, Ali Avcısoyu’nun golüyle 1 – 1’i yakaladı. Bu dakikadan sonra 2 takım da pozisyonlar üretirken, 83’te Mehmet Kuşçu’nun Sadık’a yaptığı hareketten kazanılan penaltı vuruşunu İbrahim Çıdamlı gole çevirdi. 2 – 1

Maçı 2 – 1 kazanan Aslanköy, lider ile arasındaki puan farkını 1’e indirirken, Türk Ocağı Limasol play out tehlikesi yaşamaya başladı.