Stad: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Rüya Sakallı, Halil Erdem Canaloğlu
Aslanköy: Ali Faruk, Hasan Denizalp, Mustafa Baydoğan, Emre, Mustafa Yaşinses, Ahmet Kuşaf, Cemal, Ali Akbulut, Sercan Çoban, Mustafa Arnavut, Ahmet Faik
Nurol Cons. Dörtyol: Hasan, Selkan, Berke, Ömer, Berkant, Ayberk, Uğur, Metin, Burak, Mehmet Ergün, Bilal
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Aslanköy konuk ettiği Nurol Cons. Dörtyol’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü
Karşılaşmanın 90. Dakikasında Aslanköy’den Ali Akbulut, Dörtyol’dan ise Mehmet Ergün kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Aslanköy puanını 38’e çıkararak liderliğini sürdürürken Dörtyol ise 34 puanla ikinci sırada yer aldı.