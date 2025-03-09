Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Şahin Coşkun

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Reşit, Remzi, Karl, Mbou, Lütfi, Rifat, Emmanuel, Eray, Alaattin

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Mehmet Tekin, Tacettin, Uzokwe, Furkan, Kande, Mehmet Neşe, Lawrance, Bahadır, Jatta

Goller: 45.Dk (P) Mbou (Göçmenköy)- 5 ve 80.Dk Kande, 17.Dk Tacettin (Karşıyaka)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 22. Hafta maçında Göçmenköy İYSK, Karşıyaka SK’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Göçmenköy İYSK – Karşıyaka SK maçını Emre Öztaşlı yönetti. Karşıyaka maçı 3 – 1 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken 5. dakikada Kande ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Karşıyaka, 17.dakikada Tacettin ile skoru 2-0 yaptı. 45. dakikada Göçmenköy’ün kazandığı penaltıda, Mbou’nun attığı golle fark 1’e indi. İlk yarı 1 – 2 Karşıyaka üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarıda Göçmenköy beraberlik için yüklenirken, özellikle savunmasında bıraktığı boşluklardan yararlanan Karşıyaka’da Kande golü attı.

80. dakikada sağdan ceza alanına giren Kande, kaleci Ozan’dan da sıyrılıp, skoru belirleyen, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak takımına 3 – 1’lik galibiyeti getirdi.