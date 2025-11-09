Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Özal Çağlayan, Burak Yiğit

S. Geçitkale: Salih, Mehmet, Baran Bilgi, Süleyman(Mustafa), Deniz, Hüseyin, Rifat(İsmail), Berat, Ali(İrfan), Yekta(Batu), Baran Derin.

Aslanköy:Tolga, Sinan, İbrahim Güler, Recep, Ahmet Faik, Ali, Muhammet(Cuma), İbrahim Çıdamlı(Hüseyin), Ahmet Kuşaf(Ali Faruk)Sadık Balarabe, Erhan(Mustafa)

Goller: Dk. 22 Yekta(Geçitkale), Dk. 2 ve 56 Erhan, dk. 90+5 (Sadık) (Aslanköy)

K.Kart: Dk. 32 Tolga(Aslanköy)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 8. haftasında hedefleri farklı iki takım Serveroğlu Geçitkale ile Aslanköy karşı karşıya geldi.

Zirve mücadelesi veren Aslanköy, konuk olduğu Geçitkale karşısında uzun süre 10 kişi oynamasına karşın sahadan 3 – 1 galip ayrılarak liderliğe bir adım daha yaklaştı. Aslanköy maça adeta 1 – 0 önde başladı.

Dk.1 Aslanköy atağında Geçitkale ceza sahası içinde topla buluşan Erhan’a yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Erhan tou ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Dk.17 Aslanköy atağında Sadık Balarabe’nin ortasında defanstan seken topla altı pas üzerinde topla buluşan Erhan müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 22 Geçitkale atağında Aslanköy ceza sahasına yapılan ortada Rifat’ın kafa vuruşunda kaleci çeldi topa Yekta kafayla vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk.27 Organize gelişen Aslanköy atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Muhammet’in şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dk.32 Geçitkale defansından uzun atılan topa hareketlenen Berat ceza sahası önünde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem kaleci Tolga’ya direkt kırmızı kartı gösterdi.

Dk. 56 Aslanköy’ün kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Erhan önünü boşaltarak şutunda topu üst direğin altından ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 67 Hızlı gelişen Geçitkale atağında İsmail’in ortasında Irfan’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Dk.75 Sol kanattan gelişen Aslanköy atağında Recep’in ortasında arka direkte Erhan’ın gelişine şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk.90+5 Aslanköy’de orta alanda topu kapan Hüseyin ara pasıyla Sadık’ı defans arkasında topla buluşturdu. Sadık kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 1-3