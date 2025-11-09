YER: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Mert Aksu

MESARYA: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu, İbrahim Köse, Eren Aktaş, Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Tugay Sezer, Salahi Aldağ, Abdullah Erol, Yunus Çıldan, Yusuf Altıner

KARŞIYAKA: Osman Erdoğan, Toykan Hacet, Gökhan Özer, Göksel Soyer, Muhammed Jatta, Mehmet Kum, Mahfouz Kande, Hasan Kanlı, M.Emin Işık, Demba Ndior, Selçuk Soyer

GOLLER: 40.dk ve 47. Dk Demba Ndior (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig 8. haftasında, puansız ligin son sırasında yer alan Mesarya, alt sıralardan kurtulmak isteyen Karşıyaka’yı ağırladı.

Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-0’lık skorla konuk ekip Karşıyaka oldu.

Mücadelede gol perdesini 40. dakikada Demba Ndior açtı ve Karşıyaka devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya da etkili giren konuk ekipte, Demba Ndior 47. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Geriye kalan sürede başka gol olmayınca yeşil beyazlılar sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Mesarya 8. haftada da puanla tanışamazken Karşıyaka puanını 9 yaptı.