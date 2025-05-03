Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında ilk sıradaki Galatasaray ve 15. sıradaki Net Global Sivasspor karşılaştı.

Rams Park'ta oynanan maçın ilk yarısında 5 gol çıktı. Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı. Sivasspor'da Manaj ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 83 yaptı ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde farkı 8'e çıkardı. Sivasspor 34 puanda kaldı.

Galatasaray ligde kalan 4 maçta 2 galibiyet alması halinde 25. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Morata, Yunus, Osimhen

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj

GOL | 9' Eren Elmalı çizgiye inip yerden sert orta yaptı. Osimhen'in vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Torreira dönen topu tamamladı.

GOL | 15' Victor Osimhen farkı 2'ye çıkardı.

GOL | 22' Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı.

25'﻿ Sakatlık yaşayan Eren Elmalı'nın yerine Ismail Jakobs oyuna girdi.

GOL | 31' Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti, topu önünde bulan Osimhen önce topu düzeltti sonra ayak içiyle ağlara gönderdi.

GOL | 33' Rey Manaj ceza sahası içinde sert şutla ağları havalandırdı.

﻿İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

İlk yarı sona erdi.

Sivasspor'da ikinci yarının başında Efkan, Moutoussamy ve Bekir'in yerine Koita, Poungouras ve Pritchard oyuna girdi.

47' Galatasaray, Victor Osimhen ile 5. golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

70' Galatasaray'da Osimhen, Davinson ve Lemina'nın yerine Mertens, Kaan Ayhan ve Sara oyuna girdi.