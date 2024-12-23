Süper Lig ekiplerinden DND Larnaka Gençlerbirliği’nde teknik direktör Abbas Osum’un görevi bırakması sonrasında anlaşma sağlanan yeni teknik direktörü Evren Bahtıkara takımını tribünden izledi. Evren Bahtıkara yeni takımının İskele Cumhuriyet Stadı’nda Alsancak Yeşilova’yla oynadığı maçı saha dışından izledi.

Alsancak Yeşilova’nın 2 – 0 kazandığı maçı duvar kenarında izleyen Evren Bahtıkara, yeni takımıyla antrenmanlara devre arasında başlayacak. Takımı deplasmanda oynanacak Mağusa Türk Gücü maçına hazırlayacak olan Kemal Okta, bu maçta da takımın başında olacak.