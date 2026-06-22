2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, gruptaki 2'nci maçlarında karşılaştı.

Arjantin mücadeleyi 2-0 kazanarak grup liderliğine yükseldi.

Arjantin'in galibiyet gollerini Messi kaydetti. Yıldız futbolcu 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını aldı.

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Cezayir maçında 3 gol birden atan Messi bu maçta attığı 2 golle 2 maçta 5. golüne imza attı.

Messi karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ilk maçında Cezayir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı.

Gruptaki ilk maçında Ürdün'ü 3-1 yenen Avusturya ise 3 puanda kaldı.

Arjantin gruptaki son maçında Ürdün ile karşılaşacak.