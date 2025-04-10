KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını da eleştirerek, "Onun tek ilgisi ülkeyi bölme, farklı yerlere çekmedir” dedi.

Atan, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik paylaşımının sorulması üzerine, bakana sözlerini aynen iade ettiğini belirterek, polise gidip kendisinden şikayetçi olacağını söyledi. Atan, “Benim için bakan değil, boş bakandır. Kendisi bu ülkenin baş teröristidir.” dedi.

Bakanın önceki geceki mitingin ardından dün akşam Anavatana saygı mitingi düzenleneceği açıklamasını da eleştiren Atan, “Bu halkı ve Kıbrıslıları sevmiyor. Ama biz de onu sevmiyoruz.. O kaostan beslenen bir adam. Türkiyeli, Kıbrıslı ayrımı yapıyor. Türkiye bizim Anavatanımızdır. Bizim hiçbir Türkiyeliyle kavgamız olamaz.” şeklinde konuştu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “başörtüsü” konusuyla ilgili Erhan Arıklı’yı toplumu iki böldüğü gerekçesiyle suçlamıştı.

Erhan Arıklı ise 'Aldığım duyumlara göre Metin Atan geceleri kadın pazarlıyor' desem uygun olur mu?” diye sormuştu.