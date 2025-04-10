Posta Dairesi’nde örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), istihdam ve araç gereç eksikliklerinin giderilmediği gerekçesiyle bir günlük greve gitti.

Üç sendika Posta Dairesi'nde dün başlattıkları grevi cuma gününe kadar devam ettirme kararı aldı.

Dairede uzun süredir devam eden istihdam ve araç gereç eksikliği giderilmediği gerekçesiyle başlatılan grev, Lefkoşa Merkez Postanesi, Lefkoşa Kaymaklı Postanesi, Lefkoşa Bakanlıklar Bölgesi Posta Şubesi, Gazimağusa Merkez Postanesi, Gazimağusa otobüs Terminal Postanesi, İskele Postanesi, Girne Merkez Postanesi, Güzelyurt Merkez Postanesi ve Lefke Merkez Postanesi’nde cuma gününe kadar yapılacak.

Üç sendika başkanı, tüm şubelerdeki grevle ilgili dün Lefkoşa Merkez Postanesi’nde açıklama yaptı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Posta Dairesi'nin hazinenin kasasına ayda 35 milyon nakit kaynak sağladığına dikkat çekerek, daireye karşı yıllardır duyarsızlık ve ilgisizliğin sürdüğünü belirtti.

Posta Dairesi’nde bir adrese 15 günde bir mektup gönderilemediğini dile getiren Atan, bunun suçlusunun Ulaştırma Bakanı olduğunu söyledi.

15 gün önce Başbakandan 3 personel istediklerini, başbakanın talimatına rağmen 3 personelin verilmediğini dile getiren Atan, işi olmayan yerlere personel doldurulduğunu, ihtiyaç olan yerlere de yoktur denildiğini söyledi. Atan, “Orada oturmayın kardeşim. Siz orada oturduğunuz sürece bu halk ve vatandaş hizmet göremiyor.” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, kaderine terkedilen Posta Dairesi'nde tuvalet olmadığından birçok şubede personelin izin alarak başka dairelerde tuvalete gittiğini belirtti. Sorunların çözümüne ilişkin 2024'te sundukları taleplerle ilgili bir tek adım atılmadığını dile getiren Bengihan, ilgili bakanın belli bir zemine hizmet etmeye çalıştığını savundu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da geçen yıl içerisinde işe alımlar yapılmasına rağmen bugün personel eksikliği için grev yapıldığına işaret ederek “Nerededir bu insanlar.” sorusunu sordu.