Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Orhan Arıklı Şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, SeniorMasterler Öykü Ergin, Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner,Cansu Keskin , Açelya Ergin ve Ferhat Jorayev oluşan hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orhan Arıklı ailesi ve Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyona sonunda 1.Girne 2. Lefkoşa 3.Gazimağusa 4. Güzelyurt 5.İskele bölgesi oldu.
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Emine Şahin 2. Azra Güler Karataş 3. Duru Cemre Kılıvan
2.Kategori: 1.Müesser Serdar 2. Eylül Gül
3.Kategori: 1. İnci Demir 2. Azra Arslan 3. Hira Rahme Çetinkaya
4.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş 2. Gülenay Çağlar 3.Nina Hordiyanko
5.Kategori: 1.Hira Kürekçi 2.AroshaAnari 3. Melisa Türkmen
6.Kategori: 1.Melek Ünver 2.DariaShymushevska 3. Zeliha Arpacıoğlu
7.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zeynep Kürekçi 3. Rabia Tarım
8.Katagori: 1. Miraç Parlakgümüş 2. Bensu Özyıldız
ERKEKLER HYON SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Çağıl Ali İnançoğlu 2. Ali Çınar Komililer
2.Kategori: 1. Kerem Kencebay 2. Hamza Arslan 3. Emir Talha Keklik
3.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu 2. Karan Arkın Akalın 3. Ali Kencebay
4.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Baran İlhan Dinçkuyucu 3. Mehmet Faik Komililer
5.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yaman Doruk Durmaz 3. Boran Niyazi Dinçkuyucu
6.Kategori: 1. Arda Yavuzeş 2. Berat Sütçü 3. Burak Pişkin
7. Katagori: 1. ArianKalilhazar 2. Nesim Can Tosun
8. Katagori: 1.Lucas Zorba 2. Yağız Arkın Akalın 3. Ali Ersoy
KARATE KATA SONUÇLARI
1.Katagori: 1.AlexsandrMolodtsov 2. Timur Şimşek 3. Danila Tyutyugin
2.Katagori: 1. Samir Şimşek
3.Katagori: 1. LubaGoriacheva