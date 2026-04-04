Hakemler: Cenk Aras Özfuttu, Halil Erdem Canaloğlu, Halil Atlar
Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Hüseyin Sadıklar, Oğulcan Şengül, Yasin Açıkel, Hasan Tulum, İlyas Barut, Ümitcan Babahan, Kağan Görneçli, Arda Eren Metin, Barkın Özaşık, Güvenç Sakallıoğlu
Hamitköy: Mehmet Hamarat, İbrahim Kaba, Eran Kabidan, Sinan Dere, Hasan Kaffaoğlu, Ahmet Oduncuoğlu, Mustafa Sevim, Mehmet Yapıcıel, İlker Ateş, Yusuf Elma, Cuma İlkbahar
Goller: 34’, 72’ ve 89’ Arda Eren Metin, 84’ Doğan Alp Arıkan (Değirmenlik)
Kırmızı Kart: 47’ Mehmet Hamarat (Hamitköy)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 25. Hafta maçında Değirmenlik, Hamitköy’ü konuk etti.
Sadık Cemil Stadında oynanan Değirmenlik – Hamitköy maçını Cenk Aras Özfuttu yönetti. Değirmenlik, Hamitköy karşısında maçın ilk devresini Arda Metin’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede Hamitköy kalecisi Mehmet’in kırmızı kart görmesiyle baskısını artıran Değirmenlik, Arda Metin’in 2 ve Doğan Alp’in golleriyle maçı 4 – 0 kazanıp, Süper Lig iddiasını sürdürdü.