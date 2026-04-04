Hakemler: İbrahim Katmer, Yusuf Bakar, Nurhan Kutlugün
Göçmenköy: Raif Denktaş Pehlivan, Kadir Kaan Özdemir, Arda Karacan, Erce Çakmak, Emre Uysal, Halil Turan, Cemal Terkan, Muhammet Ferhat Nazik, Mehmet Göçben, Selçuk Kıraç, Bahadır Göçben.
Atoll Kozanköy: Kemal Molla, Hikmet Kırdağ, Yiğit Can Ayaz, Salih Can Gül, Gökhan Sarıoğlu, Muhammed Ali Uçar, Ali Kemal Kaya, Hüseyin Konyalıoğlu, Azad Karımov, Doğan Şakalak, İlyas Yılmaz.
Gol: 36’ Muhammet Ferhat Nazik (Göçmenköy).
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 25. Hafta maçında Göçmenköy, Kozanköy’ü konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Kozanköy maçını İbrahim Katmer yönetti. Göçmenköy maçın ilk devresini Kozanköy karşısında Muhammet Nazik’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede skoru koruyan Göçmenköy aldığı 1 – 0’lık galibiyetle Kozanköy ile puan farkını 2’ye indirip play out’tan çıkma şansını artırdı.