Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Sameh Gehad Abdulmalek Al-Amerı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, polis tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 3 gram ağırlığında kokain türü, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü ile 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddeleri 18 Mart’ta bir şahıstan 70 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve 3 adet hap olarak aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını kaydetti. Polis, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının cep telefonu görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.