Girne’de kıskançlık krizine giren Yusuf Büyükçura, kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiği iddiasıyla şikayet üzerine tutuklandı. Doktor kontrolünden geçirilen genç kızın sol gözünde morluk tespit edilirken, ‘Ciddi darp’ ve ‘Kadına şiddet’ suçlamalarını kabul etmeyen zanlı hakkında soruşturma tamamlandı.

Ülkeye 10 Mart tarihinde 90 günlük ‘turist’ vizesi ile giriş yapan zanlı hakkında kız arkadaşının şikayeti devam ediyor. Zanlı Büyükçura teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılırken, avukatı Birkan Kızılkaya mahkemede hazır bulundu.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Zeynep Şengül, zanlının ‘Ciddi darp’ ve ‘Kadına şiddet’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Olayın 17 Mayıs tarihinde Girne’de bir apartman dairesinde meydana geldiğini anlatan Şengül, zanlının şikayet üzerine aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden Şengül, turist statüsü ile ülkede bulunan zanlının serbest kalması halinde olayın farklı bir boyuta taşınabileceğine dikkati çekti.

Savcılık kadına yönelik şiddet olaylarının topumda infial ve huzursuzluk yarattığını belirterek, 25 gün hükümsüz cezaevi talebinde bulundu.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçların ciddiyetine değinerek zanlının davaları görüşülünceye kadar, 25 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi.