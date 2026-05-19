Girne’de önceki akşam gerçekleştirilen rutin kontroller için durdurulan zanlı Ömer Faruk Adalı’nın 10 Mayıs 2023 tarihinden bu yana ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi. Suç üstü tutuklanan zanlı ‘İkamet İzinsiz’ suçundan Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis memuru Barış Dolmacı, zanlının 10 Mayıs 2023 tarihinden bu yana Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC’de yaşadığının tespit edildiğini söyledi. Zanlının yasa dışı kaldığı günler içinde her hangi bir suça karışıp karışmadığının tespit edilmesi ayrıca bu sürede herhangi bir muhaceret başvurusu olup olmadığının araştırlması gerektiğine dikkati çeken Dolmacı, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlı hakkında yürütülen araştırmaların henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.