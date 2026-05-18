Lefkoşa’da, alkollü sürücü, park halindeki araca çarptı ve zincirleme kazaya sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da İstanbul Sokak üzerinde, 111 miligram alkollü içki tesiri altındaki Yazgülü Gürbudak (K-35) park halindeki araca çarptı, aracın ileri savrulması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.



Bu sabah 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, Gürbudak AA 138 B plakalı salon araç ile yolun sağında park halinde bulunan JZ 279 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan JZ 279 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan FE 359 plakalı aracın arka kısmına ve yine ileri doğru savulan FE 359 plakalı araç ise önündeki çöp bidonuna çarptı. Savrulan çöp bidonu da, park halinde bulunan SH 229 plakalı salon aracın sağ ön kapısına çarptı.



Kaza sonucu yaralanan Gürbudak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.



-Minareliköy’de kaza



Minareliköy Kirli Sanayi Bölgesindeki tek şeritli yol üzerinde bugün saat 02.00 sıralarında, LA 877 plakalı çift kabin araç ile 271 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Reyhan Halil Mehmed (E-47) sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması sonucu, Ahmet Sardoğan (E-55) yönetimindeki RK 372 plakalı salon araç ile çarpıştı.