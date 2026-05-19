Dikkatsiz sürüş, sigortasız araç kullanma, KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanma, seyrüsefersiz araç kullanmak ve trafik levha ve işaretlerine uymama' suçlarından tutuklanan Husam Mohamed Hassan Abdelghanı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca LC 833 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde güney doğu yönüne doğru dikkatsizce kullanan zanlının orta refüjde bulunan "U" dönüşü yapılmaz tabelası olmasına rağmen dikkatsizce "U" dönüşü yapmaya çalışması sonucu o esnada gerisinden gelen Khalid Ali Shah yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZV 856 plakalı motosiklet sürücüsünün ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından "sol köprücük ve uyruk kemiği kırık" ve" akciğerde sönme" teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, motosiklet sürücüsünün ortopedi servisinde tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.