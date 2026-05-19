Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarından izinsiz ayrılmak ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Lara Taşkesen, Asya Gün, Mehmet Sertkaya, Ömer Can Demir ile Çetin Mustafa Kahya dün mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Hülya Debreli mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Ömer Can Demir ile Çetin Mustafa Kahya’nın, Lara Taşkesen ile Asya Gün’ü aracın arka koltuğunda gizleyerek, Mehmet Sertkaya'yı da aracın bagajında saklayarak, onların muhaceret işlemlerini yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC topraklarından çıkardıklarını söyledi. Polis, güneye geçiş yapıldıktan sonra bagajda saklanan zanlının aracın arka koltuğuna geçerken Rum polisi tarafından fark edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların Rum polisi tarafından geri gönderildikten sonra tutuklandıklarını, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlıların Gönyeli Polis Karakoluna götürüldüklerini, Ömer Can Demir’in kullanımında bulunan VS 292 plakalı araç içerisinde yapılan aramada sol arka koltuğun paspası altında şeffaf naylona sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ele geçirilen maddenin analize, muhafazasında kullanılan naylon parçasının ise parmak izi incelemesine gönderileceğini kaydetti. Alınacak ifadeler olduğunu, KKTC vatandaşı olmayan zanlılar Lara Taşkesen, Asya Gün ve Mehmet Sertkaya'nın statülerinin araştırılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



