Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Amro Sudan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mohamed Awad ise suçla bağı bulunmadığından serbest bırakıldı.

Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araç içerisinde araç sürücüsü olarak bulunan Mohamed Awad ve konu araçta yolcu olarak bulunan Amro Sudan’ın şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada A4 kağıdına sarılı bir buçuk gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ifade veren Amro Sudan’ın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Mohamed Awad’ın suçla bağının tespit edilmediğini ve serbest bırakıldığını kaydetti.

Alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini kaydeden polis, Amro Sudan hakkında 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.