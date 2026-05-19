KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan David Dıngamajı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serhan Yıldıran mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubede bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde toplam 1817 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre zarfında zanlının ihraç olması için gerekli yazışmaların başlatıldığını ancak halen sonuç alınmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.