Polis denetimlerinde tespit edilen kaçaklar hem cezaevine hem de mahkemelere büyük yük oluyor.

KKTC’de her geçen gün büyüyen kaçak yaşam sorunu, mahkemelerin de gündemini meşgul ediyor.

Girne’de Salı gece yarısı polis denetiminde tespit edilen Emmanuel Opemıpo Jımoh, Bisoye Emmanuel Adogba, Bısade Oluwanıfemı Adogba ve Ifebuche Steven Udejı “Yetkili makamlardan izinsiz ikamet” suçlamasıyla gözaltına alındı. Muhaceret kontrolleri, zanlıların ülkede yıllardır kaçak olduklarını ortaya çıkardı.

Dört kişi tutukluluk talebiyle önceki gün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlıların Salı gece saat 23.55 raddelerinde Girne’de bir cadde üzerinde tespit edildiklerini kaydetti.

ÖĞRENCİ OLARAK GELMİŞLER

Polis, zanlı Emmanuel Opemıpo Jımoh ve Bısade Oluwanıfemı Adogba’nın 2021, Bisoye Emmanuel Adogba’nın 2023 ve Ifebuche Steven Udeji’nin 2024 yılından bu yana ülkede kaçak kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Sorgulanan zanlıların ülkeye öğrenci olarak geldikleri yönünde beyanları olduğunu dile getiren polis, soruşturmanın çok yeni olduğunu belirterek, zanlıların kaçak yaşam sürdükleri zaman diliminde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın tamamlanabilmesi için süreye ihtiyaçları olduğunu kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

“PAZAR GÜNÜ GİDECEKTİK”

Yargıç Evren Mürsel huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, avukatları olmayan zanlılara tek tek söz hakkı tanıdı. Bir zanlı konuşmayacağını belirtirken, iki zanlı pazar günü için bilet aldıklarını ve ülkeden ayrılacaklarını, bir diğer zanlı ise okul ücretini ödese de muhaceret parasını ödeyemediğini belirterek kendini savundu. Yapılan beyanların ardından, Yargıç, soruşturmanın devam ettiğine değinerek zanlıların bu sürede 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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