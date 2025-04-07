Güzelyurt’ta 3-4 Nisan’da 3’üncü Halit Kazım Sokak'ta park halinde bulunan araçta muhafaza edilen 29 bin 600 TL nakit para çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen 31 yaşındaki Hasan Yalınayak tespit edilerek tutuklandı.

Güzelyurt’ta meydana gelen “Araç içerisinden sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Yalınayak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Nisan 2025 – 4 Nisan 2025 tarihleri 17:00-06:30 saatleri arasında Güzelyurt’ta 3. Halit Kazım Sokak üzerinde kilitsiz vaziyette park edilmiş olarak bulunan F.P.B’ye (K-36) ait aracın, orta konsol eşya saklama bölümü içerisinde muhafaza edilen toplam 29.600 TL nakit paranın sirkat edildiği söyledi. Polis, zanlı Hasan Yalınayak’ın, ayni gün Güzelyurt’ta bulunan zanlı Hasan Yalınayak’ın ikametgahında

mahkeme emri ile yapılan aramada olay esnasında giymekte olduğu Mavi renk mont, kırmızı renk bere ve kullanmakta olduğu Drag marka dağ bisikleti bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

“BU SUÇU YAPMADIM”

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma kapsamında polise yaptığı beyanların teyit ve tekzip edileceğini, arana ve halen daha bulunamayan paraların olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Yalınayak “Polis beni evimden aldı. Alkollüydüm. Bu suçu yapmadım. Polis ifade vermem için telkinde bulundu. İfade verdim ama ben yapmadım. Tutukluluğa itirazım yok. Baksınlar. Etsinler” dedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğlulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.