Girne’de bir restoranda çalışan 43 yaşındaki isminin baş harfleri G.O. adlı kadının, Ağustos-Eylül 2026 ayları arasında, işletme sahibinin bilgisi ve izni olmadan bahşiş kutusundaki 2 bin 170 TL parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, yapılan sorgulamada, zanlının söz konusu parayı kişisel ihtiyaçları için aldığı yönünde ifade verdiğini kaydedip, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçun ciddiyetine değinerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.