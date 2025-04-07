Girne’de önceki akşam trafik kontrolü için durdurulan araçtan hintkeneviri ve kokain fışkırdı. Yaşları 19 ile 17 arasında değişen iki kişi tutuklanırken, yapılan ileri soruşturmada gençlerin zula olarak kullandığı Karmi köyünde yapılan operasyonda 45 paket satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Girne'de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri ve Kokain) Alma, Verme ve Tasarruf suçlarından tutuklanan 19 yasındaki Adnan Gezer ile 17 yaşındaki Y.A.P mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis olayla ilgili aktardı. Polis, 5 Nisan 2025 tarihinde, saat 22:00 raddelerinde, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Huzur Operasyonu” kapsamında kontrol maksatlı durdurulan RN 214 plakalı araç içerisinde tespit edilen Adnan Gezer ve araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Y.A.P'nin huzurlarında yapılan aramada konu araç içerisinde toplam 21 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, bulunarak emare olarak alındığını, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, aynı gün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Gezer'den yapılan soruşturmada Karmi köyünde dağlık alanda zula olarak kullandığı bir yerde ağaç altında muhafaza ettiği poşet içerisinde satışa hazır 45 paket halinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Gezer'in suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, aranan şahıslar olduğunu ve zanlıların cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.