İskele’de oturum yapan Mağusa Ağır Ceza Mahkeme heyetinin baktığı Mavideniz cinayet davasının kararında verilen cezaları çok bularak mahkemeye hakaret eden Işın Alçıner yargılanarak hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkemeye hakaret ederek, ağır ithamlarda bulunan Işınl Alçıner, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

NELER OLMUŞTU?

İskele'de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz'in hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, sanıklar geçtiğimiz Temmuz ayında 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kararın ardından hakaretlerini hem mahkemede hem de sosyal medyada sürdüren Işın Alçıner aleyhinde dava getirilmişti.