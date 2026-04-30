Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın imzaladığı uluslararası anlaşmalar konusunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşmalar İmzalamaya Devam Edecek- Uluslararası Anlaşmalar Konusunda Nikos Hristodulidis’ten Tufan Erhürman’a Keskin Yanıt” başlıklı haberinde, Rum lider Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’a “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet olarak faaliyet göstermeyi bırakmayacağı ve kendisinin de uluslararası anlaşmalar imzalamayı bırakmasının söz konusu olmadığı konusunda” mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’a “Keskin ama net bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ve BM üye devleti olduğunu hatırlattığını” da kaydetti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın KKTC’de yaptığı açıklamalarda, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklerin rızası olmadan bölge devletleriyle askeri anlaşmalar imzaladığı konusundaki şikayetini yinelediği de aktarıldı.

Hristodulidis’in ise yaptığı açıklamada, uluslararası anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini net olarak ortaya koyduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in sözlerinin devamında müzakerelere; bir yandan Kıbrıs Rum kesiminin lideri, diğer yandan da özellikle garantilerle ilgili konularda “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı” olarak iki farklı sıfatla katıldığına işaret ettiğini iletti.

Bunun da ötesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” AB ve BM üye devleti olduğunu ve anlaşmalar imzalamayı sürdüreceğini yineleyen Hristodulidis, bu anlaşmaların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” uluslararası statüsünü vurguladığını aynı zamanda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine katkıda bulunduğunu öne sürdü.