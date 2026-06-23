FOGEM’den verilen bilgiye göre, yaklaşık 200 kişinin katıldığı gecede, 1968-1973 yılları arasında Lefkoşa’da yaşamış ve kentin sosyal hayatına iz bırakmış isimler anılarını paylaştı. Etkinlikte, dönemin iş, spor ve sosyal yaşamına tanıklık eden konuklar, hafızalarda yer eden anılarını katılımcılarla buluşturdu.

Gecenin konuşmacıları arasında Bereket Fırını işletmecisi İlker Dağer, Yenicami futbolcularından Zihni Kalmaz ve Kuzey Kıbrıs’ın ilk lisanslı bisiklet sporcularından Bülent Çıraklı yer aldı.

-Lefkoşa’nın unutulmayan hikâyeleri paylaşıldı

İş hayatının gelişim sürecine ilişkin anılarını aktaran İlker Dağer, dönemin ticaret hayatına dair önemli kesitler sundu.

Futbolun Lefkoşa’daki “Altın yıllarını” anlatan Zihni Kalmaz ise, Yenicami formasıyla yaşadığı unutulmaz anları paylaştı. Bisiklet sporuna gönül veren ve ülkenin ilk lisanslı bisiklet sporcusu olarak bilinen Bülent Çıraklı da sporun o yıllardaki şartlarını ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

Anlatılan her hikâye, Lefkoşa’nın geçmişine ışık tutarken, farklı kuşaklardan katılımcılar arasında ortak bir hafıza köprüsü kurulmasına katkı sağladı.

Anıların anlatılması ardından sahneye çıkan Mustafa Kubbittin ve Grup Otantik ise Kıbrıs ezgileri seslendirdi. Mustafa Kubbittin, sahne performansı sırasında yalnızca şarkılarıyla değil, Lefkoşa’nın geçmişinde iz bırakmış ve toplumun yakından tanıdığı isimlerle ilgili anılarını da anlattı.