Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Sıla-4'ün kurucularından, gazeteci ve yazar Erdinç Gündüz'ü Sıla 4 şarkılarıyla andı.

İplik Pazarı'nda bulunan ve LTB Belediye Meclisi kararıyla Erdinç Gündüz'ün adının verildiği Erdinç Gündüz Meydanı'nda düzenlenen geceye LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı Belediye Meclis üyeleri ve Erdinç Gündüz’ün eşi Melek Gündüz katıldı.

Gecede, Erdinç Gündüz’ün müzisyen olan oğlu Arda Gündüz’ün yanı sıra Ezgi Akgürgen, Hüseyin Kasap, Muhittin Yangın, Murat Mermer ve Yıltan Taşçı sahne aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, Belediye Meclisi olarak oy birliğiyle aldıkları kararla Erdinç Gündüz’ün adını Surlariçi’nde İplik Pazarı’nın olduğu meydana verdiklerini belirtti.

Erdinç Gündüz’ün çok değerli bir kişilik ve sanatçı kimliğine sahip olduğunu aktaran Harmancı, “Erdinç abimizin hatıraları bu meydanda yaşayacak” dedi.

Harmancı, hayatını kaybeden Erdinç Gündüz, Raif Denktaş, Aydın Kalfaoğlu ile grubun yaşayan tek üyesi Ferahzad Gürsoy’dan oluşan Sıla-4 grubunun adını da yaşatmak istediklerini kaydederek, gecede sahne alan tüm müzisyenlere teşekkür etti.