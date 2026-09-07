Makina Mühendisleri Odası, yeni eğitim yılı öncesinde öğrenci servis araçlarının teknik ve güvenlik açısından denetlenmesi ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Odadan yapılan açıklamada, öğrenci taşıyacak araçların denetlenip denetlenmediği, denetimlerin hangi kurumlar tarafından yapıldığı ve servis araçlarında hangi güvenlik standartlarının arandığının açıklanması istendi.

Geçmiş yıllarda öğrenci servislerinde yaşanan yangın ve trafik kazalarına işaret edilen açıklamada, mevcut Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü’nün öğrenci güvenliği açısından çağdaş teknik ölçütler doğrultusunda gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

-“Trafik muayenesinden geçmek yeterli değil”

Bir otobüsün genel trafik muayenesinden geçmiş olmasının, öğrenci servisi olarak kullanılmaya uygun olduğu anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, araçların çarpışma, devrilme ve yangın durumlarında yolcuları koruyacak ve hızlı tahliyeye imkân sağlayacak özelliklerinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Öğrenci servislerinde aranması gereken asgari güvenlik koşullarının da sıralandığı açıklamada, her öğrenci için standartlara uygun ayrı koltuk ve emniyet kemeri bulunması, kapasitenin üzerinde yolcu taşınmaması, yetkisiz koltuk ilavesi veya araç tadilatı yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Araçlarda fren ve elektronik denge sistemleri ile yangın algılama ve söndürme donanımlarının bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, acil çıkış kapıları, pencereleri ve gerektiğinde tavan çıkışlarının açıkça işaretlenmiş, kolay erişilebilir ve kullanılabilir durumda olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, araç içi kamera sistemi ile özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerini taşıyan servislerde öğrenci unutulmasını önleyici kontrol ve uyarı sistemi bulunması da istendi.

Engelli öğrencileri taşıyan araçlarda uygun erişim rampası veya kaldırma platformu ile tekerlekli sandalye sabitleme sistemi bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, servis araçlarının 10 yaşından büyük olmaması önerildi. Araç yaşının yanı sıra bakım geçmişi, kilometresi, korozyon durumu, yapısal bütünlüğü ve lastiklerinin de denetlenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sürücülerin mesleki yeterlilikleri, sağlık durumları, sicilleri ve sürüş ihlallerinin kontrol edilmesi, küçük yaştaki öğrencilerin taşındığı araçlarda ise eğitimli ve yetkilendirilmiş refakatçi bulundurulması gerektiği belirtildi.

- “Öğrenci Servis Araçları Teknik Denetim Kurulu” önerisi

Makina Mühendisleri Odası, öğrenci servislerinin uygunluğunun tek bir kurumun evrak kontrolüne bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Öğrenci Servis Araçları Teknik Denetim Kurulu” oluşturulmasını önerdi.

Açıklamada, uygun bulunan araçların teknik özellikleri ve güncel fotoğraflarının taşıma sözleşmesi ile şartnameye eklenmesi, teknik standartların da sözleşmede açıkça belirtilmesi istendi.

Yedek araçların da önceden aynı teknik denetimden geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, uygun bulunan araçların plakaları, yolcu kapasiteleri ve uygunluk sürelerinin ailelerle paylaşılması ve velilerin araçların uygunluğunu kontrol edebileceği şeffaf bir sistem kurulması talep edildi.

Açıklamada, “Öğrenci servis araçlarının teknik uygunluğunu denetlemek, bir kaza meydana geldikten sonra kusur ve sorumlu aramaktan daha insancıl ve sorumluluğun gereğidir.” ifadelerine yer verildi.