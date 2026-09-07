Beşiktaş’ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, sezona etkili başladı.

2 gol pasıyla skor katkısı yapan Rıdvan, Fenerbahçe derbisinde ise fileleri havalandırdı.

Sakatlığı nedeniyle 45 dakika sahada kalabilen 25 yaşındaki futbolcu, takımının en etkili isimlerinden oldu. Milli futbolcu, attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve geri dönüşün fitilini ateşledi.

Hücum performansıyla dikkat çeken Rıdvan, Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu oldu.

Sezon başından bu yana hücuma verdiği katkıyla öne çıkan 25 yaşındaki sol bek, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Kauno Zalgiris karşılaşmasında da 2 gol pası verdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun Rıdvan Yılmaz’ın bu performansından memnun olduğu öğrenildi.

Milli futbolcunun sol kanatta Leandro Trossard ile yakaladığı uyum da teknik heyeti sevindirdi.