Girne’de önceki gün sabahın ilk ışıklarında meydana gelen olay “yok artık” dedirtti.

Kriminal olayların arttığı Girne’de, hayati öneme sahip ambulansın rahatça çalınması ülkenin güvenlik sorununu çarpıcı biçimde gözler önüne serdi.

Girne Akçiçek Hastanesinde önceki gün sabah 05.00 sıralarında meydana gelen olay duyanları şok ederken, RHA 4579 plakalı ambulansı “izinsiz ve yetkisiz” olarak kullanan 54 yaşındaki isminin baş harfleri H.H.A., mahkeme emri ile tutuklandı.

Araç hırsızlığı anbean hastane güvenlik kameralarına yansırken, zanlının eşkâli polise bildirildi.

Çaldığı ambulansla Karşıyaka-Güzelyalı bölgesine kadar kaçan zanlı ambulansı yol kenarına bırakarak kaçtı. Park halindeki ambulans, vatandaşın ihbarı ile bulundu.

Girne Akçiçek Hastanesi park yerinde meydana gelen olayda aracın kontak anahtarlarının üzerinde olduğu öğrenildi. Ambulansın çalındığı hastane personeli tarafından kısa sürede fark edildi. Olay hızlı şekilde Girne Polis Müdürlüğü trafik şubesine ihbar edildi. İhbar sonrasında ülke genelindeki tüm polis ekipleri çalıntı ambulansın bulunması için harekete geçti. RHA 4579 plakalı ambulans, olaydan iki buçuk saat sonra Güzelyalı bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilişkili olarak Türk Silahlı Kuvetlerinden (TSK) emekli astsubay olduğu öğrenilen H.H.A., Çamlıbel bölgesinde tespit edilerek tutuklandı. Psikolojik sorunlarının olabileceği değerlendirilen zanlı, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı ve hakkında tutukluluk kararı alındı.

BENZER İKİNCİ OLAY

Ambulans hırsızlığı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Serhatköy’de de yaşanmış ve 33 yaşındaki bir kişi polis takibi sonucu yakalanmıştı. Ailesinin kendisini zehirlediğini öne süren zanlı evine çağırdığı ambulansı, içindeki sağlık çalışanlarını zorla indirerek kaçırmıştı. Araçla tehlikeli sürüş yaparak Lefkoşa Devlet Hastanesine kadar giden zanlı burada tutuklanmıştı. Bu olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra bu kez Girne’de benzer olayın yaşanması, vatandaşların güvenlik endişesini daha da artırdı. Konuya ilişkin olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.