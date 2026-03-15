Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) Tuborg Ferdi Birinci Ligi, altıncı ayağı Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde, on yedi kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen darts birinci ligi altıncı hafta maçları çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvanın finalini Dino Wyahtt ile Reha Özkarapınar oynarken, Dino Wyahtt altıncı ayağın şampiyonu olurken, ikincisi Reha Özkarapınar, üçüncüsü Selaattin Tok oldu. Turnuvanın enlerindeyse, en az darts’ta bitiren 14 ok ile Dino Wyahtt, en yüksek sayı atan da Tahir Çaltinoğlu, Bora Şenol, Reha Özkarapınar ve Dino Whaytt 1x180 aratarken, en yüksek sayıdan bitireni 116 sayı ile Dino Whaytt oldu.