Trafik yine can aldı! Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Furkat Bazarow hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Pirliyew ise yaralandı.
Saat 03.40’da ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya doğru süratli ve dikkatsizce kullanan 27 yaşındaki Abdullah Pirliyew, Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp takla attı.
Kazada, araçta bulunan Cihangir'de sakin 27 yaşındaki Furkat Bazarow olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Abdullah Pirliyew ise hafif yaralandı.
Sürücü Pirliyew’in 136 miligram alkollü olduğu belirlendi.