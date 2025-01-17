Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Ligde 20. hafta Trabzonspor-Sivasspor mücadelesiyle sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

İKİ HAKEME GÖREV VERİLMEDİ

MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 Ocak Cuma

19.00:Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi

12.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır

15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

18.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

12.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay

15.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

18.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol

18.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi

19.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük