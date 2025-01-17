Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Ligde 20. hafta Trabzonspor-Sivasspor mücadelesiyle sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
İKİ HAKEME GÖREV VERİLMEDİ
MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 Ocak Cuma
19.00:Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi
12.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
15.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
18.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar
12.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
15.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
18.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
18.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi
19.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük