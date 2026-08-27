Mesarya Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali, Mesarya’nın farklı bölgelerinde 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif ile Festival Komitesi Başkanı aynı zamanda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Folklor Festivalleri ve geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, bugün, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyerek festival programını kamuoyuyla paylaştı.

-Latif: “Festival, belediyenin tamamen kendi öz kaynakları ile düzenlendi”

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Belediye olarak kültürümüzü, sanatımızı ve sporu dünya ile buluşturacak 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali’miz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.” dedi.

Festival kapsamında Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye ve Venezuela'dan konuk halk dansları ekipleri yanı sıra yerel ekiplerin gösterilerinin yer alacağını söyleyen Latif, her gece gösteriler sonrasında ise konserlerin yer alacağını belirtti.

Latif, festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgi vererek, festivalin pazartesi 19.30’da Korkuteli’nde konuk ekiplerin 3'er dakikalık gösterilerileriyle başlayacağını söyledi.

Festivalde, halk dansları gösterileri, Kıbrıs ve dünya mutfağı tanıtımları, konserler, sportif etkinliklerin yer alacağını belirten Latif, ayrıca 5 Eylül Cumartesi günü unutulmaya yüz tutmuş dünya çocuk oyunlarının da yer alacağını kaydetti.

Latif, festivalin belediyenin tamamen kendi öz kaynakları ile düzenlendiğine de dikkat çekerek, herhangi bir sponsorları olmadığının altını çizdi.

Festivalin düzenlenmesine destek veren Akdoğan Kültür, Sanat ve Spor Derneği (AKSAD), Akdoğan Gençlik Merkezi (AKGEM), Paşaköy Gençlik Merkezi (PAGEM), İnönü Gençlik Merkezi (İGEM) ve Vadili Gençlik Merkezine (VAGEM) yanı sıra katkı koyan herkese teşekkür eden Latif, tüm halkı festivale davet etti.

-Kadirağa: “Mesarya Uluslararası Kültür, sanat ve Spor Festivalimiz bir dünya markası olacak.”

Kadirağa ise, kültürün, sanatın ve halk danslarının birleştirici gücüne inanarak düzenledikleri festivalin Mesarya Belediyesi'ne bağlı yerleşim yerlerinde gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Festival kapsamında her akşam yerli bir grubun sahne alacağını belirten Kadirağa, son gece ise Koray Avcı konseriyle final yapacaklarını duyurdu.

Kadirağa, festival kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerin olacağı bilgisini de paylaşarak, “Bizim buradaki amacımız çocukların savaşları değil, oyunları öğrenmesini sağlamak yanında silah seslerini değil müziklerin duymalarını istiyoruz.” dedi.

Festivallerinin her yıl puanlandığını da aktaran Kadirağa, bu yıl da geçen yılda olduğu gibi iyi bir puan alarak CIOFF’a üye olmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Kadirağa, bu yılın sonunda CIOFF’a üye olacaklarına inanç belirterek, “Mesarya Uluslararası Kültür, sanat ve Spor Festivalimiz bir dünya markası olacak.” dedi.

Festival kapsamındaki tüm etkinlerin ücretsiz olduğuna vurgu yapan Kadirağa da vatandaşları festivale davet etti.

-Festival kapsamında yer alacak konserler:

Festivalde, pazartesi akşamı Dörtyol’da Reva konseri, salı aşamı Vadili’de Yahya Erenköy konseri, 3 Eylül akşamı Paşaköy’de Grup Frekans konseri, 4 Eylül akşamı İnönü’de PENA konseri, 5 Eylül akşamı Akdoğanda Grup Otantik ve ardından Koray Avcı konseri yer alacak.