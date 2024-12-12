Sosyal medyada yayımladığı yazı nedeniyle açılan dava kapsamında yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, Gazeteci, Yazar Ali Kişmir'in duruşması, Savcılığın tanığı dinletmekten vazgeçmesi nedeniyle 19 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görüşülen davanın dünkü duruşmasında iddia makamı Başsavcılık adına savcı Hasan Boşnak hazır bulundu.

Kişmir'i davada Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı temsil etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Basın-Sen, Savcılığın dünkü duruşmaya sağlık sebebiyeti nedeniyle gelemeyen tanığı dinletmekten vazgeçtiğini beyan ederek, bir sonraki duruşmada tahkikat polisinin tanık olarak dinletileceğini ve erteleme talep ettiğini açıkladığını kaydetti.

Basın-Sen, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin duruşmayı 19 Aralık 2024’e ertelediğini belirtti.