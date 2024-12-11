Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig, 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. ligde 1., 2., 3., 4., 5. haftalarda ve 6., 7., 8, 9, 10. Haftalarda başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendiriliyor.
13 Aralık Cuma Ödüller Veriliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde 13 Aralık Cuma günü saat 12.30 da düzenlenecek ödül töreninde 29 teknik adam ödüllendiriliyor. KKTFAD tarafından düzenlenecek ayın başarılı antrenörler 2024-2025 sezonun ilk ödüllerini alacak.
Sports Market, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreni gerçekleştiriliyor. Ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
İlk 5 Hafta (1-5)
AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği
Sedat Devecioğlu
Galip Albayrak
Gökhan Güvensoy
Cenk Şekeroğlu
Jagues Muyamba
AKSA 1. LİG
M. H. Yılmazköy
Bayram Dağgül
Kamil Yayıcı
Ahmet Özkerimler
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
AKSA A2 1. LİG GENÇLER
Küçük Kaymaklı
Hüseyin Adal
Salim Tayançlı
Mormenekşe
Berkan Canatan
Erdoğ Barkınay
Maraş
Evrim Belge
M. H. Yılmazköy
Kamil Yayıcı
Bayram Dağgül
İkinci 5 Hafta (6-10)
AKSA SÜPER LİG
Miracle Değirmenlik
Ali Oraloğlu
Serkan Ekşici
İbrahim Reis
AKSA 1. LİG
Mormenkşe
Ahmet Ogan
Ertan Bulut
Doğukan R. Tuğcu
Mustafa Özkaraman
Atoll Kozanköy
Halil Arıkhan
Gökhan Mami
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
Alsancak Yeşilova
Süleyman Çamlıca
Öncel Karayel
AKSA A2 1. LİG GENÇLER
Mormenekşe
Berkan Canatan
Erdoğ Barkınay