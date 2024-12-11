Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig, 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. ligde 1., 2., 3., 4., 5. haftalarda ve 6., 7., 8, 9, 10. Haftalarda başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendiriliyor.

13 Aralık Cuma Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde 13 Aralık Cuma günü saat 12.30 da düzenlenecek ödül töreninde 29 teknik adam ödüllendiriliyor. KKTFAD tarafından düzenlenecek ayın başarılı antrenörler 2024-2025 sezonun ilk ödüllerini alacak.

Sports Market, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreni gerçekleştiriliyor. Ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

İlk 5 Hafta (1-5)

AKSA SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği

Sedat Devecioğlu

Galip Albayrak

Gökhan Güvensoy

Cenk Şekeroğlu

Jagues Muyamba

AKSA 1. LİG

M. H. Yılmazköy

Bayram Dağgül

Kamil Yayıcı

Ahmet Özkerimler

AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

AKSA A2 1. LİG GENÇLER

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal

Salim Tayançlı

Mormenekşe

Berkan Canatan

Erdoğ Barkınay

Maraş

Evrim Belge

M. H. Yılmazköy

Kamil Yayıcı

Bayram Dağgül

İkinci 5 Hafta (6-10)

AKSA SÜPER LİG

Miracle Değirmenlik

Ali Oraloğlu

Serkan Ekşici

İbrahim Reis

AKSA 1. LİG

Mormenkşe

Ahmet Ogan

Ertan Bulut

Doğukan R. Tuğcu

Mustafa Özkaraman

Atoll Kozanköy

Halil Arıkhan

Gökhan Mami

AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

Alsancak Yeşilova

Süleyman Çamlıca

Öncel Karayel

AKSA A2 1. LİG GENÇLER

Mormenekşe

Berkan Canatan

Erdoğ Barkınay