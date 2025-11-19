Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Küçükler Futbol Turnuvasında mücadele eden Şht. İlker Karter İlkokulu, gruptaki üstün performansını sürdürmeye devam ediyor. Takım, son maçında Yenierenköy İlkokulu’nu 4–0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla birlikte Şht. İlker Karter İlkokulu, grubunda 9 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu ve turnuvada son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Okul yönetimi, elde edilen bu başarıdan dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve katkı sağlayan tüm emekçileri kutlayarak şu ifadeleri paylaştı:

“Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz.”

Takımın disiplinli oyun yapısı, mücadeleci ruhu ve yükselen form grafiği, bir üst tur için büyük bir umut veriyor.