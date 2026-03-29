AKSA SÜPER LİG
Yeni Boğaziçi – Mağusa Türk Gücü: 1 – 2
Esentepe – Küçük Kaymaklı: 0 – 1
Yenicami – Mormenekşe: 0 – 1
Lefke – Karşıyaka: 1 – 1
China B. Gençlik Gücü – Doğan Türk B.: 1 – 2
Dumlupınar – Cihangir: 1 – 1
Gönyeli – Çetinkaya: 1 – 1
Mesarya – A.Yeşilova: 3 – 0
AKSA 1. LİG
Yılmazköy – Lapta: 2 – 1
Geçitkale – Değirmenlik: 2 – 7
A.Kozanköy – Binatlı: 2 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Yalova: 1 – 0
Türk Ocağı Limasol – Göçmenköy: 1 – 0
Maraş – DND L. Gençler Birliği: 1 – 3
Hamitköy – Aslanköy: 1 – 5
Kaplıca Karadeniz 61 – Düzkaya: 1 – 2