Gönyeli’de sanatseverleri bir araya getirecek anlamlı bir sergi kapılarını açıyor. “İnsanın Anlam Arayışından Fragmanlar” başlığıyla düzenlenen resim ve fotoğraf sergisi, 30 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Toplam 9 sanatçının katkı koyduğu sergide, insanın içsel yolculuğunu ve anlam arayışını yansıtan 62 eser yer alıyor. Bu eserlerin 16’sı fotoğraf, 46’sı ise resim çalışmalarından oluşuyor.

Sergide; yağlı boya, akrilik ve karışık teknik kullanılarak üretilmiş eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Küratörlüğünü Hüseyin Billur’un üstlendiği sergi, farklı disiplinlerden sanatçıları aynı çatı altında buluşturarak izleyicilere çok katmanlı bir sanat deneyimi sunmayı hedefliyor. Serginin açılışı, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 18.00’de, Gönyeli’de bulunan HT Art Studio’da gerçekleştirilecek.

Sergi, 14 Arabacıoğulları Sokak, Kat 2, Gönyeli adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sanatın farklı yorumlarını keşfetmek ve insanın anlam arayışına sanatsal bir bakış açısıyla tanıklık etmek isteyen tüm sanatseverler sergiye davetlidir.