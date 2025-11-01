AKSA SÜPER LİG
1 Kasım Cumartesi
Çetinkaya – Esentepe: 1 – 3
Cihangir – Mesarya: 4 – 1
Mormenekşe – Lefke: 1 – 1
A. Yeşilova – Gönyeli: 1 – 1
2 Kasım Pazar (14.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı (Turgay Misk)
Atatürk Stadı: C. B. G. Gücü – Yenicami (Fehim Dayı)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Yeniboğaziçi (Ali Özer)
3 Kasım Pazartesi (19.00)
Mete Adanır Stadı.: Doğan T. Birliği – Dumlupınar (Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG
1 Kasım Cumartesi
Göçmenköy – S. Geçitkale: 1 – 2
DND L. G. Birliği – A. Kozanköy: 1 – 1
Maraş – K. Karadeniz 61: 7 – 0
Aslanköy – M. H. Yılmazköy: 5 – 0
2 Kasım Pazar (14.00)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Yalova (Hakan Ünal)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Zekai Töre)