AKSA SÜPER LİG

1 Kasım Cumartesi

Çetinkaya – Esentepe: 1 – 3

Cihangir – Mesarya: 4 – 1

Mormenekşe – Lefke: 1 – 1

A. Yeşilova – Gönyeli: 1 – 1

2 Kasım Pazar (14.00)

Girne Halk Evi’nden transfer hamlesi
Girne Halk Evi’nden transfer hamlesi
İçeriği Görüntüle

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı (Turgay Misk)

Atatürk Stadı: C. B. G. Gücü – Yenicami (Fehim Dayı)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Yeniboğaziçi (Ali Özer)

3 Kasım Pazartesi (19.00)

Mete Adanır Stadı.: Doğan T. Birliği – Dumlupınar (Kerem Eran)

AKSA BİRİNCİ LİG

1 Kasım Cumartesi

Göçmenköy – S. Geçitkale: 1 – 2

DND L. G. Birliği – A. Kozanköy: 1 – 1

Maraş – K. Karadeniz 61: 7 – 0

Aslanköy – M. H. Yılmazköy: 5 – 0

2 Kasım Pazar (14.00)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Yalova (Hakan Ünal)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Zekai Töre)